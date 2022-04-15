الصين تكشف ما قاله رئيسها خلال اتصاله مع محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جرى خلاله "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة وبحث فرص التعاون في مختلف المجالات وسبل تطويرها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

من جهتها، نشرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية بتقرير أن الرئيس شي قال خلال الاتصال إن "الأوضاع الدولية والإقليمية تمر في الوقت الحالي بتغيرات عميقة ومعقدة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الأهمية الإستراتيجية والشاملة للعلاقات الصينية السعودية"، وأفاد أنه "خلال العام الماضي، وحّدت الصين والمملكة العربية السعودية جهودهما ومضتا قدمًا معًا، مما سهّل التنمية الجديدة في العلاقات الثنائية".

وذكر شي جين بينغ أنه "يتعين على الصين والمملكة العربية السعودية تعزيز التضامن، وممارسة التعددية الحقيقية، وحماية النظام الدولي الذي تمثل الأمم المتحدة نواته، والنظام الدولي المرتكز على القانون الدولي، والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية المرتكزة على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ودعم الإنصاف والعدالة الدوليين فضلا عن المصالح المشتركة للدول النامية".

وقال الرئيس شي إن "الصين مستعدة للعمل مع المملكة العربية السعودية لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والدفع نحو إبرام اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي في وقت مبكر، والعمل بشكل مشترك على بناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك للعصر الجديد".

وأكد الرئيس الصيني وفقا للوكالة على أن "الجانب الصيني يدعم المملكة العربية السعودية في حماية السيادة الوطنية والأمن والاستقرار، وفي استكشاف مسار التنمية المناسب لظروفها الوطنية بشكل مستقل، وأن الصين ستواصل العمل على تضافر مبادرة الحزام والطريق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وإقامة نمط تعاون رفيع المستوى بين الجانبين في مجالات مثل الطاقة والاقتصاد والتجارة فضلا عن التكنولوجيا الفائقة".

وتابع الرئيس الصيني: "الجانب الصيني يدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ويرحب بمشاركة المملكة العربية السعودية في مبادرة التنمية العالمية".