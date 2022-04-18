مصر.. النيابة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة شخص بضربه بأكياس مياه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، أنها أمرت بحبس 5 أطفال متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق معهم لـ"ارتكابهم جريمة ضرب مجني عليه عمدًا مما أفضى إلى موته".

وقالت النيابة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك: "أمرت النيابة العامة بحبس 5 أطفال متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق معهم لارتكابهم جريمة ضرب المجني عليه هشام زكريا عمدا مما أفضى إلى موته، واستعراضهم القوة واستخدامها ضده بقصد إلحاق الأذى به، مما أدى لتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس باعتباره".

وأضافت النيابة العامة أنها "تلقت بلاغا بوفاة المجني عليه بالإسماعيلية بسبب انفعاله بعدما أَلقى نحوه المتهمون أكياسا مملوءة بالمياه، وذلك تزامنا مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول واسع لأخبار حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات".

وتابعت أنها "سألت رفيق المتوفى وقت الواقعة، واستجوبت الصبية الخمسة مرتكبي الجريمة، وتوصلت من حاصل التحقيقات إلى اتفاق الخمسة المذكورين على إلقاء أكياس بلاستيك ممتلئة بالمياه على المارة بدافع المزاح، إذ ألقى أحدهم كيسا مما أعدوا صوب المتوفى حال جلوسه بأحد المقاهي بالإسماعيلية، فأصاب وجهه، مما دعاه لتوبيخهم والعدو خلفهم، ولكنه سقط أرضا أثناء عدوه، ونُقل للمستشفى حيث تُوفي، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة تلك الرواية المتواترة في التحقيقات".

وقالت النيابة العامة إنها "ندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانا لسبب وفاته، وعلاقة السببية بين أفعال المتهمين ووفاة المجني عليه، وجارٍ استكمال التحقيقات".

وأكدت النيابة، في البيان "تصديها الدائم بكل حزم وحسم لمثل هذه الأفعال الصبيانية غير المسؤولة، والتي تدخل في دائرة التجريم، وتخرج تماما عن قيم وتقاليد المجتمع المصري الذي نشأ على توقير الكبير واحترامه"، مؤكدة أنّ "حداثة العمر، والادعاء بإتيان مثل هذا السلوك على سبيل المزاح ليس مبررا للتعدي، ولا عذرا لسوء الأخلاق".