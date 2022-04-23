مرشح بايدن كسفير للسعودية.. ماذا نعلم عن مايكل راتني؟

ماذا قال بايدن عن السعودية وروسيا بعد رفض دعوته بضخ المزيد من النفط؟

الأكبر في تاريخ أمريكا.. لحظة إعلان بايدن سحب مليون برميل نفط يوميًا

كل ما قد تحتاج معرفته عن خطة "إعادة البناء" للرئيس جو بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وسط تكهنات وتساؤلات عن طبيعة العلاقات بين واشنطن والرياض عقب ما تم تداوله من مزاعم برفض ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتوتر العلاقات عقب إعلان روسيا لعملياتها العسكرية بأوكرانيا، أعلن بايدن الجمعة، عن ترشيحه مايكل راتني لمنصب سفير الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية فإن مايكل راتني هو عميد كلية دراسات اللغة في معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية، وهو موظف قديم في السلك الدبلوماسي منذ العام 1990.

شغل راتني منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام وإسرائيل والفلسطينيين، ومن 2015 إلى 2017 شغل منصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا.

من عام 2012 إلى عام 2015، شغل راتني منصب القنصل العام للولايات المتحدة في القدس، حيث قاد بعثة مؤلفة من 600 أمريكي وإسرائيلي وفلسطيني مسئولين عن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الأمريكية مع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وغزة.

حتى عام 2012، شغل راتني منصب نائب مساعد وزير الإعلام الدولي في مكتب الشؤون العامة بوزارة الخارجية، حيث أشرف على شبكة من المراكز الإعلامية العالمية المسؤولة عن مشاركة وسائل الإعلام بلغة أجنبية نيابة عن حكومة الولايات المتحدة.

وشغل منصب المتحدث الرسمي باسم مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية، وشغل راتني منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في الدوحة، قطر، بالإضافة إلى جولات في مكسيكو سيتي، وبغداد، وبيروت، والدار البيضاء، وبريدجتاون، وواشنطن العاصمة.

راتني من ماساتشوستس وحصل على بكالوريوس من جامعة بوسطن، وماجستير من جامعة جورج واشنطن. ويتحدث اللغتين العربية والفرنسية.