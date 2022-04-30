من كان بوداع أردوغان عند مغادرته السعودية بأول زيارة له منذ 5 أعوام؟

ما دوافع لقاء محمد بن زايد وأردوغان وما دوافع التغيير الذي تشهده المنطقة؟ فواز جرجس يوضح لـCNN

محمد بن زايد ورجب طيب أردوغان يعقدان اجتماعًا نادرًا رفيع المستوى.. إليكم سبب أهميته

أردوغان: سفراء الدول العشر يجب أن يغادروا البلاد إذا لم يفهموا تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— غادر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأراضي السعودية، الجمعة وذلك بعد أول زيارة يجريها للمملكة منذ 5 أعوام.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية كان في وداع أردوغان بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة "صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة بأنقرة محمد بن يوسف الحربي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر".

زيارة أردوغان إلى السعودية دعوة أم تلبية لرغبته؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تقرير بثته قناة الإخبارية السعودية الحكومية والتي لفتت فيه إلى أن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على المملكة كان "تلبية لرغبته".

وقالت مقدمة البرنامج في تقرير الإخبارية: "وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جدة بعد تلبية رغبته في الزيارة حيث يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قادة دول العالم الإسلامي في الـ10 الأواخر من رمضان لتجتمع أفضلية الزمان والمكان.."

وكان الرئيس التركي قد قال بتغريدة عقب وصوله السعودية: "أجرينا زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين.. ونحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا".