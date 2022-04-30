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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تقرير بثته قناة الإخبارية السعودية الحكومية والتي لفتت فيه إلى أن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على المملكة كان "تلبية لرغبته".

#أردوغان افندي هو اللي طلب زيارة المملكة ولم توجه له الدعوة كما ذكر . https://t.co/mgM0ylEoZe

وقالت مقدمة البرنامج في تقرير الإخبارية: "وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جدة بعد تلبية رغبته في الزيارة حيث يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قادة دول العالم الإسلامي في الـ10 الأواخر من رمضان لتجتمع أفضلية الزمان والمكان.."

زيارة الرئيس #التركي رجب طيب أردوغان #للمملكة جاءت تلبية #لرغبته https://t.co/SKSdZd60SS

وكان الرئيس التركي قد قال بتغريدة عقب وصوله السعودية: "أجرينا زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين.. ونحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا".

أجرينا زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين. ونحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا. https://t.co/aF6s4R9Bkv

ويذكر أن آخر زيارة قام بها أردوغان إلى السعودية كانت منذ نحو 5 سنوات، في يونيو/حزيران 2017، قبل أن تتوتر العلاقات وسط أزمة مقاطعة قطر، ويتفاقم التوتر إثر مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.