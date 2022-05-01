رقم غرفة أردوغان في السعودية ودلالته يثير تفاعلا.. ماذا قال عنه؟

ما دوافع لقاء محمد بن زايد وأردوغان وما دوافع التغيير الذي تشهده المنطقة؟ فواز جرجس يوضح لـCNN

أردوغان: سفراء الدول العشر يجب أن يغادروا البلاد إذا لم يفهموا تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، حول رقم الغرفة الفندقية التي نزل فيها خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وذكرت قناة TRT التركية الرسمية أن "أردوغان لفت في تصريحات صحفية عقب اختتام الزيارة، إلى أن الغرفة التي مكث فيها في الفندق بالسعودية، كانت تحمل دلالة رمزية واضحة، حيث حملت الرقم 1453، وهو تاريخ فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح".

وأشار الرئيس التركي وفقا للقناة إلى أن هذه "الخطوة كانت أنيقة إذا ما تمت عن قصد"، مضيفاً أنه "إذا وضعوا رقم الغرفة في الاعتبار مع وضع هذه الرسالة في الاعتبار، فقد كان هذا هو التوفيق. آمل أن نتمكن من متابعة طريق أجدادنا بالتصميم نفسه".

وتابع: "يمكننا تحقيق نجاحهم بالطريقة ذاتها، وذلك طالما أنك تتبع آثار التاريخ، ستنجح ولكن إذا فقدت أثر التاريخ، فسوف تخسر أيضاً.. نواصل اتباع هذا المسار في الوقت الحالي وهو مصدر إلهامنا".

وذكرت القناة التركية الرسمية أنه "في عام 1453 للميلاد، قاد السلطان محمد الفاتح جيوش المسلمين في ملحمة تاريخية تكللت بفتح القسطنطينية، إسطنبول حالياً، واعتبر هذا الحدث بداية التاريخ الحديث".