تداول "منع الأذان" بالمسجد الأقصى الثلاثاء.. وإسرائيل ترد: كذب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي على شائعات تناولت منع رفع الأذان في المسجد الأقصى بالقدس مؤكدا على أن ذلك "كذب".

بيكفي ترويج أكاذيب وافنراءات حول #المسجد_الأقصى. #إسرائيل ما منعت رفع الأذان امبارح في الأقصى وتصون حرية العبادة فيه. تابعوني على تيكتوك لمزيد من التعقيبات: https://t.co/WsWwfKeGQ6 https://t.co/1jjHciM1Xk

جاء ذلك في تغريدة نشرها جندلمان على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "بيكفي ترويج أكاذيب وافتراءات حول المسجد الأقصى.. إسرائيل ما منعت رفع الأذان امبارح في الأقصى وتصون حرية العبادة فيه".

من جهتها نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا صادرا عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي، قال فيه: "في الأيام الأخيرة، تم تداول العديد من المنشورات الكاذبة والمخطئة حول الحرم القدسي الشريف، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إثارة الفتنة والتحريض على العنف. هذه منشورات كاذبة لا علاقة لها بالواقع".

وأضاف: "من المهم ان نوضح أنه لا يوجد تغيير في النظم المتبعة منذ سنوات عديدة في الحرم القدسي الشريف في سياق الصلاة أو الزيارات إلى المكان. كل من يقوم بخرق قواعد زيارة المكان سيتم التعامل معه وفقًا لذلك.. ومن ناحية أخرى، سيتم التعامل مع كل شخص يخرق النظام ويحرض على العنف وأعمال الشغب وأعمال العنف من أي نوع، بصورة حازمة وصارمة ودون تهاون".