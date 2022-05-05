اشتباكات وجيزة تندلع بالمسجد الأقصى بيوم الاستقلال الإسرائيلي

تصاعد التوترات في الأقصى بعد اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية

القدس (CNN)-- اندلعت اشتباكات وجيزة في باحة المسجد الأقصى بالقدس، الخميس، حيث اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية إحدى دور الصلاة للمسلمين في الموقع لبضع لحظات، حسبما أظهر فيديو من مكان الحادث.

وقال عمر كيسواني، المدير العام للمجمع، إن الإسرائيليين قيدوا بالسلاسل وأغلقوا أبواب المصلى القبلي، مما أدى إلى حبس ما بين 50 و70 شخصًا بالداخل.

وزارت 6 مجموعات من اليهود على الأقل الموقع صباح الخميس، الذي يصادف عيد الاستقلال الإسرائيلي، في حين اصطحبت الشرطة الإسرائيلية، شابا يحمل علما إسرائيليا حيث لا يسمح برفع الأعلام الوطنية في الموقع المقدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية بالقدس إن "العشرات من المشاغبين" كانوا يهتفون بالتحريض ورشقوا الحجارة وأشياء أخرى على قوات الشرطة قبل دخول المسجد.

وأظهرت مقاطع فيديو من المكان أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل صوتية بينما كان فلسطينيون يرشقون الحجارة وأشياء أخرى من داخل قاعة الصلاة.