مقتل شيرين أبو عاقلة.. تداول فيديو ما قالته مذيعة CNN عن زميلتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقدمة البرامج في شبكة CNN، كريستيان أمانبور وما قالته عن مقتل الإعلامية بقناة الجزيرة، شيرين أبوعاقلة.

Rest In Peace, Shireen Abu Akleh. #journalismisnotacrime https://t.co/voCqhC2nJV

وقالت أمانبور في مقطع الفيديو المتداول: " دعونا نتوقف لحظة لتكريم صحفية الجزيرة شيرين أبو عكلة التي قُتلت أثناء تغطيتها الصحفية للجزيرة في الضفة الغربية المحتلة، رغم ارتدائها سترة تبين بوضوح أنها عضوة في الصحافة. الحشود في الحداد على موتها دليل على الاحترام الذي نالته من المشاهدين ومن الزملاء. كانت محبوبة من قبل العديد من الفلسطينيين بسبب تقاريرها العاطفية عن حياتهم.."

وتابعت أمانبور في مقطع الفيديو الذي أعاد نشره، أحمد بن سعيد الرميحي، مدير عام وكالة الأنباء القطرية، على صفحته بتويتر: "انضمت لقناة الجزيرة بسن الـ26 من عمرها، أمضت أبو عاقلة أكثر من 20 عامًا في الشبكة.. منذ وقت ليس ببعيد، تحدثت عما يعنيه كونها صحفية".

وأضافت: "كما أصيب منتج الجزيرة بجروح لكن حالته مستقرة. الآن، حتى في الموت، مع ذلك، لا يزال هناك خلاف.. الجزيرة تقول إن شيرين أصيبت برصاص القوات الإسرائيلية في تلك الأراضي المحتلة. يقول الجيش الإسرائيلي، ليس من الممكن تحديد الاتجاه الذي أطلق منه النار عليها وبدأوا تحقيقًا".