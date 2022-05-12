تقرير مقتل شيرين أبوعاقلة بصحيفة أمريكية يثير تفاعلا وأمير سعودي يعلق

صحفي الجزيرة المصاب علي السمودي بعد مقتل شيرين أبو عاقلة: أطلقوا النار دون أن يطلبوا منا شيئًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول مقتل الإعلامية بقناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم يمر أسبوع ..! بل من اول يوم هاهي (نيويورك تايمز) العريقة المدافعة عن المبادئ وعن حقوق الإنسان وحرية الصحافة تصيغ عنوانها بأن الصحفية شيرين ابوعاقلة ( قُتِلت)بصيغة المبني للمجهول دون الإشارة لمن قتلها ..! رغم أن الصحفية فلسطينية ( أمريكية)! .. يالزيف شعاراتكم وازدواج معاييركم! https://t.co/OL43ykIPmj https://t.co/lm0BQ0aNeM

الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد نشر صورة من تقرير الصحيفة بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "لم يمر أسبوع ..! بل من اول يوم ها هي (نيويورك تايمز) العريقة المدافعة عن المبادئ وعن حقوق الإنسان وحرية الصحافة تصيغ عنوانها بأن الصحفية شيرين أبو عاقلة (قُتِلت) بصيغة المبني للمجهول دون الإشارة لمن قتلها..! رغم أن الصحفية فلسطينية (أمريكية)! .. يالزيف شعاراتكم وازدواج معاييركم!".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "من غير الممكن" تحديد الاتجاه الذي قُتلت منه صحفية قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، بعد أن قال في وقت سابق إن "من المحتمل" أن "مسلحين فلسطينيين" قتلوها، حيث قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء أفيف كوخافي، في بيان: "أطلق الفلسطينيون النار بكثافة على قواتنا، وأطلقوا النار بشكل عشوائي في كل اتجاه. على عكس الفلسطينيين، يقوم جنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار بطريقة احترافية وانتقائية... في هذه المرحلة لا يمكن تحديد بأي طلقة أُصيبت".

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية وشبكة الجزيرة وقطر قد اتهموا إسرائيل بقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية المخضرمة التي كانت تغطي غارة إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية صباح الأربعاء.