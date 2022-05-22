دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي بوزير الخارجية الأمريكية، انتوني بلينكن ونائبه ويندي شيرمان وذلك خلال زيارة الأمير للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخارجية الامريكية في بيان: "انضم وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن إلى اجتماع نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان في هذا اليوم مع نائب وزير الدفاع للمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود في العاصمة واشنطن وأعرب الوزير ونائبته عن دعمهما القوي للهدنة التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "ناقشوا التقدم الأخير في اليمن، بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية التجارية من صنعاء واستيراد الوقود المنتظم عبر ميناء الحديدة، مع التأكيد على الحاجة إلى تحسين الوصول إلى مدينة تعز ومدن أخرى على الخطوط الأمامية للنزاع في اليمن على نحو عاجل".

وتابعت الوزارة: "ناقشا مع نائب الوزير الالتزام الأمريكي الدائم بتعزيز دفاعات المملكة العربية السعودية وكذلك جهود مواجهة التهديدات الإيرانية وأهمية الحفاظ على دعم دولي قوي لأوكرانيا. كما ناقشوا إدارة الضغوط في أسواق الطاقة العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وناقشوا قضايا حقوق الإنسان بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في برنامج رؤية 2030".

سُعدت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونائبة الوزير ويندي شيرمان استعرضنا الشراكة بين بلدينا الصديقين وسبل تعزيزها، وبحثنا التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة،والتنسيق بين البلدين؛ بما يحقق دعم الجهود للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي https://t.co/scqLaFEtBf

من جهته نشر الأمير خالد بن سلمان تغريدة على صفحته قال فيها: "سُعدت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونائبة الوزير ويندي شيرمان استعرضنا الشراكة بين بلدينا الصديقين وسبل تعزيزها، وبحثنا التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة،والتنسيق بين البلدين؛ بما يحقق دعم الجهود للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".