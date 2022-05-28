فيديو من بُعد يرصد محمد بن زايد عند قبر أخيه الشيخ خليفة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداور نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات عند قبر أخيه، الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية منتصف الشهر الجاري.

مقطع الفيديو المتداول نشرته صحيفة الاتحاد الصادرة عن هيئة أبوظبي للإعلام، قائلة بتعليق: "رئيس الدولة يزور قبر فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه".

وكان المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات قد أعلن انتخاب الشيخ محمد بن زايد الذي كان يشغل منصب ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد.

وشغل الشيخ محمد بن زايد عدداً من المناصب السياسية، والتشريعية والاقتصادية للدولة. ويعرف عنه "بذله الكثير من الجهود لتعزيز المعايير التعليمية في إمارة أبوظبي للوصول بها إلى أفضل وأرقى المستويات والمعايير الدولية. ومنذ توليه رئاسة مجلس أبوظبي للتعليم، عمل بلا كلل لإقامة شراكات مع المؤسسات التعليمية والمراكز الفكرية المرموقة عالمياً، والتي أعلن عن قيام عدد منها في أبوظبي أو تم الانضمام إلى مشاريع مشتركة استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية المتواجدة في أبوظبي، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد".

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