فيديو من بُعد يرصد محمد بن زايد عند قبر أخيه الشيخ خليفة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداور نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات عند قبر أخيه، الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية منتصف الشهر الجاري.

#محمد_بن_زايد حفظه الله … يزور قبر المغفور له #خليفة_بن_زايد طيّب الله ثراه https://t.co/GsGZi4L5BD

مقطع الفيديو المتداول نشرته صحيفة الاتحاد الصادرة عن هيئة أبوظبي للإعلام، قائلة بتعليق: "رئيس الدولة يزور قبر فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه".

رحم الله فقيد الوطن الغالي الشيخ #خليفة_بن_زايد_آل_نهيان وجعل مأواه الجنة يا رب و حفظ الله صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد_رئيس_دولة_الإمارات و رعاه و وفقه لكل خير .. https://t.co/mDy0mWIG5b

وكان المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات قد أعلن انتخاب الشيخ محمد بن زايد الذي كان يشغل منصب ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد.

#رئيس_الدولة يزور قبر فقيد الوطن الشيخ #خليفة_بن_زايد "طيب الله ثراه" #محمد_بن_زايد #نتصدر_المشهد https://t.co/FMgbU0yCe0

وشغل الشيخ محمد بن زايد عدداً من المناصب السياسية، والتشريعية والاقتصادية للدولة. ويعرف عنه "بذله الكثير من الجهود لتعزيز المعايير التعليمية في إمارة أبوظبي للوصول بها إلى أفضل وأرقى المستويات والمعايير الدولية. ومنذ توليه رئاسة مجلس أبوظبي للتعليم، عمل بلا كلل لإقامة شراكات مع المؤسسات التعليمية والمراكز الفكرية المرموقة عالمياً، والتي أعلن عن قيام عدد منها في أبوظبي أو تم الانضمام إلى مشاريع مشتركة استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية المتواجدة في أبوظبي، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد".