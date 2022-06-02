دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقب الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية والذي حضره وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء.

بشكل عام ، كان موقف السعوديين والدول العربية الأخرى منطقيًا من حرب أوكرانيا. كان هناك تعاطف مع الضحايا ، واهتمام بإنهاء الحرب ، ولكن الأهم من ذلك كله ، إعطاء الأولوية لمصلحتهم الوطنية. الطريق الصحيح. https://t.co/RMPhKGoMDz

وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "بشكل عام، كان موقف السعوديين والدول العربية الأخرى منطقيًا من حرب أوكرانيا. كان هناك تعاطف مع الضحايا، واهتمام بإنهاء الحرب، ولكن الأهم من ذلك كله، إعطاء الأولوية لمصلحتهم الوطنية. الطريق الصحيح".

وكان المجلس الوزاري الخليجي قد أكد على أن "موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها".

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف عقب حصوره الاجتماع إن دول الخليج أكدت عدم مشاركتها في تبني العقوبات الغربية الموقعة على روسيا، مضيفا في كلمة عقب اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي وروسيا: "لا يمكن السماح لمجموعة من الدول أن تهيمن على الساحة الدولية، وللأسف فإن شركائنا الغربيين قد وضعوا أولوية أمامهم بتشكيل عالم من قطب واحد مبني على القواعد التي يعلنونها بأنفسهم".