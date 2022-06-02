دول الخليج تعلن موقفها بـ4 نقاط من الأزمة الأوكرانية وروسيا

لافروف بعد سؤال من مذيع شبكتنا: على الخارجية الأمريكية تحليل مدى إنصاف معلومات CNN ودقة حقائقها

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أمير سعودي يوضح لـCNN موقف بلاده من أمريكا بعد زيارة لافروف إلى الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، الموقف الموحد للأعضاء من ملف الأزمة الأوكرانية وروسيا وذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس على مستوى وزراء الخارجية.

وفيما يلي ملخض الموقف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: