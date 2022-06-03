بايدن يشيد بالسعودية ويثير تفاعلا بعد ساعات على تأكيد أنها "منبوذة"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وإشادته بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالملف اليمني، الأمر الذي أثار تفاعلا حول التوقيت الذي طرح فيه.

وأبرز مغردون أن إشادة بايدن بالسعودية يأتي بعد ساعات على التصريحات التي أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في رد على سؤال حول تصريحات سابقة لبايدن ضد السعودية ووصفها بـ"المنبوذة" وأنها "ستدفع الثمن"، مؤكدة على أن كلام الرئيس "لا يزال قائما".

وكان بايدن قد قال في بيان: "أرحب بالإعلان اليوم عن مواصلة الهدنة في النزاع اليمني، لقد كان الشهران الماضيان من أكثر الفترات هدوءا منذ بدء هذه الحرب الرهيبة قبل 7 سنوات، وذلك بفضل الهدنة التي تم التوصل إليها في أبريل/ نيسان".

وتابع قائلا: "ما كانت لتتحقق هذه الهدنة لولا الدبلوماسية التعاونية من مختلف أنحاء المنطقة، لقد أظهرت المملكة العربية السعودية قيادة شجاعة من خلال اتخاذ مبادرات في وقت مبكر لتأييد شروط الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة وتنفيذها".

وأضاف: "إنهاء الحرب في اليمن من أولويات إدارتي، وأنا ممتن للعمل الدؤوب الذي قام به مبعوثي الخاص تيم ليندركينغ ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، ولكن عملهما لم ينته بعد.. أحث كافة الأطراف على اتخاذ إجراءات سريعة تفضي إلى عملية سلام شاملة، ولن تكل دبلوماسيتنا قبل أن يتم التوصل إلى تسوية دائمة".

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