دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقال لرئيس جهاز الاستخبارات السعودية السابق، تركي الفيصل، حول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة ومحاولته "تعزيز شرعيته" بلقاء ولي العهد، محمد بن سلمان، ردود فعل واسعة على تويتر.

وكتب الفيصل مقال رأي في صحيفة "عرب نيوز"، أبرز فيه أسباب زيارة بايدن إلى السعودية، وحمل عنوان "لا يرمي الناس بالحجارة من بيته من زجاج".

وأشار الأمير السعودي إلى أنه سعيد بإدراك بايدن وإدارته وأهمية العلاقة مع السعودية لافتا إلى أنه كان مضطرا للحديث عن قضية مقتل جمال خاشقجي وسجل حقوق الإنسان لإرضاء الحزب الديمقراطي,

في مقال حمل عنوان "من كان بيته من زجاج فلا يجب أن يرمي الناس بالحجارة"؛ #تركي_الفيصل: شعبية #بايدن المتدهورة هي السبب الرئيس في زيارته لـ #السعودية حيث يأمل بتعزيز شرعيته من خلال اللقاء بسمو ولي العهد. https://t.co/cIwLUwJ3GD

ورأى الفيصل أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية ولقاء محمد بن سلمان "محاولة من بايدن لتعزيز شرعيته"، وقال نصا: "هناك إشارات مضحكة حول شرعية ولي عهدنا، إن الشعبية المتدهورة للرئيس (بايدن) هي التي تأتي به إلينا, ما يأتي به إلينا هو تعزيز شرعيته عبر لقاء ولي العهد".

وتطرق رئيس جهاز الاستخبارات في المقال الذي نُشر في 11 يونو/حزيران إلى حادثة سجن أبو غريب في العراق وعدم منح حصول الضحايا على تعويضات من القضاء الأمريكي.

تركي الفيصل يطالب بأيدن قبل زيارته لسعودية … بتعويض العراقيين من معتقلي أبو غريب على حق الرجوع القانوني والتعويض في المحكمة ؟ على الرئيس بايدن أن يصحح تلك الاخطاء لأنه أيد غزو العراق عندما كان سيناتوراً. منقول https://t.co/9DYbSZyHl3

وأثار هذه المقال ردود فعل واسعة الإثنين على تويتر، نستعرض أبرزها.

📌| رئيس الاستخبارات #السعودية الأسبق سمو الأمير تركي الفيصل: " الشعبية المتدهورة للرئيس #بايدن بين الأمريكيين هي التي جعلته يأتي إلى #السعودية، إنها شرعيته التي يأمل في تعزيزها من خلال لقائه مع ولي عهدنا " https://t.co/gO2mZhcMRH