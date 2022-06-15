قبل قليل.. زلزال يشعر به سكان الإمارات مركزه جنوب إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شعر سكان الإمارات، صباح الأربعاء، بهزة أرضية خفيفة ضربت جنوب إيران، وفقا لبيان نشره المركز الوطني للأرصاد بالإمارات.

ونشر المركز في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، خارطة تظهر مركز الهزة الأرضية قائلا إن قوتها بلغت 5.9 على مقياس ريختر ووقعت عل عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المرصد أنه وحول مدى شدة الهزة الأرضية، فإنها كانت "محسوسة في الدولة وليس له تأثير على الدولة".

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من ذكر وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن "زلزالا بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب، الثلاثاء، مدينة وميناء جارك بمحافظة هرمزكان (جنوبي البلاد)؛ بينما اعلن مدير هيئة الطوارئ في المحافظة بان هذا الزلزال لم يسفر عن اي خسائر".