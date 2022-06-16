(CNN)-- قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الأربعاء، إن أجندة رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط في يوليو/ تموز ستشمل العديد من القضايا.

وأضاف كيربي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، لكيتلان كولينز مراسلة شبكة CNN: "أجندة الرحلة كبيرة حيث تضم العديد من القضايا منها مكافحة الإرهاب و التغير المناخي وبالتأكيد إنتاج النفط وهناك بند كبير على جدول الأعمال للحرب في اليمن".

وعندما ضغطت كولينز على جون كيربي بشأن سبب رؤية الرئيس الأمريكي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حين أن بايدن لم يتحدث معه، حتى عبر الهاتف، بشأن دوره في الموافقة على اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أشار كيربي إلى أن ولي العهد السعودي بصفته وزير دفاع بلاده، فإنه جزء من فريق القيادة للملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك السعودية.

وتابع كيربي أنه "بالإضافة إلى اجتماع مجلس التعاون الخليجي، ستكون هناك سلسلة من المناقشات الثنائية كما هو الحال على هامش جميع قمم ومجالس التعاون، والأمير محمد بن سلمان عضو في فريق القيادة لذا يمكن أن تتوقع أن بايدن سيرى ولي العهد أثناء وجوده هناك".

وبعد ضغط كيتلان كولينز على منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض مرة أخرى بشأن سبب عدم طلب بايدن عدم تواجد محمد بن سلمان في غرفة الاجتماعات، رد كيربي أن الرئيس الأمريكي "سيجري سلسلة من المناقشات الثنائية مع الملك وفريق قيادته، وولي العهد هو وزير الدفاع السعودي، ويمكن للمرء أن يتوقع أنه سيحتاج إلى أن يكون حاضر في تلك الاجتماعات".