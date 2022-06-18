ضجة بعد نفي بايدن أنه ذاهب للقاء محمد بن سلمان في السعودية

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كل ما قد تحتاج معرفته عن خطة "إعادة البناء" للرئيس جو بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونفيه أنه ذاهب إلى السعودية للقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيس بايدن: لا اذهب للسعودية للقاء محمد بن سلمان بل للمشاركة في اجتماع دولي. https://t.co/YNQMheWdOn

وأكد بايدن، الجمعة، أنه لن يغير طريقة تعامله مع قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وأشار إلى أنه لن يذهب لملاقاة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بل سيحصر "اجتماعا دوليا".

🚨غير مقنع وغير مجدٍ تقليل الرئيس #بايدن من أهمية اجتماعه مع ولي العهد محمد بن سلمان،بتعليقه غير المقنع بأنه لا يذهب إلى #السعودية للقاء محمد بن سلمان. "بل أذهب للمشاركة (بحضور ولي العهد) في اجتماع دولي"!(وقمتان ثنائية مع الملك سلمان-وخليجية بمشاركة مصر والعراق والأردن) دولي؟!🤔 https://t.co/r7Ly4sNqRx

وقال بايدن خلال مغادرته إلى ديلاوير في تصريحات مقتضبة للصحفيين، عند سؤاله عن الطريقة التي سيتعامل بها مع قضية خاشقجي: "مثلما كنت أتعامل"، حسب قوله.

إهانة وراء إهانة وتصريح وراء تصريح بايدن عن زيارة السعودية: لست ذاهبًا للقاء مبس« محمد بن سلمان» بل سأذهب للسعودية لحضور اجتماع دولي. https://t.co/msWy3xVcGR

وتابع الرئيس الامريكي قائلا: "أنا لست ذاهبا للاجتماع بمحمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) بل أذهب لحضور اجتماع دولي وهو سيكون جزءا منه مثلما هناك أناس يمثلون جزءا من المناقشات اليوم".