ضجة بعد نفي بايدن أنه ذاهب للقاء محمد بن سلمان في السعودية

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونفيه أنه ذاهب إلى السعودية للقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بايدن، الجمعة، أنه لن يغير طريقة تعامله مع قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وأشار إلى أنه لن يذهب لملاقاة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بل سيحصر "اجتماعا دوليا".

وقال بايدن خلال مغادرته إلى ديلاوير في تصريحات مقتضبة للصحفيين، عند سؤاله عن الطريقة التي سيتعامل بها مع قضية خاشقجي: "مثلما كنت أتعامل"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الامريكي قائلا: "أنا لست ذاهبا للاجتماع بمحمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) بل أذهب لحضور اجتماع دولي وهو سيكون جزءا منه مثلما هناك أناس يمثلون جزءا من المناقشات اليوم".

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