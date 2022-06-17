بايدن "يتنازل" وسط اعتراف على ما يبدو بمستقبل محمد بن سلمان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أنه لن يغير طريقة تعامله مع قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وأشار إلى أنه لن يذهب لملاقاة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بل سيحصر "اجتماعا دوليا".

وقال بايدن خلال مغادرته إلى ديلاوير في تصريحات مقتضبة للصحفيين، عند سؤاله عن الطريقة التي سيتعامل بها مع قضية خاشقجي: "مثلما كنت أتعامل"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الامريكي قائلا: "أنا لست ذاهبا للاجتماع بمحمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) بل أذهب لحضور اجتماع دولي وهو سيكون جزءا منه مثلما هناك أناس يمثلون جزءا من المناقشات اليوم".

ومن المقرر أن يزور بايدن السعودية الشهر المقبل حيث سيلتقي العاهل السعودي وولي عهده، وقد وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.