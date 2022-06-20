ولي عهد السعودية يبدأ زيارته إلى مصر والأردن وتركيا

هل دفع سعر الوقود بايدن إلى لقاء محمد بن سلمان؟ شاهد رد كيربي لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جولة إقليمية تشمل مصر والأردن وتركيا، تستبق القمة المرتقبة لقادة بمنطقة الشرق الأوسط في المملكة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال الديوان الملكي السعودي إن ولي العهد غادر الاثنين لزيارة مصر والأردن وتركيا، في استجابة للدعوات تلقاها من قادة هذه الدول، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

من المقرر أن يبحث الأمير محمد بن سلمان مع قادة الدول "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشار بيان رئاسي مصري إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في استقبال ولي العهد، وأن زيارته إلى مصر ستمتد إلى يومين.

قبل زيارة ولي العهد إلى مصر، كانت هناك قمة ثلاثية لقادة مصر والأردن والبحرين في منتجع شرم الشيخ، الذين رحبوا بالقمة المرتقبة في السعودية الشهر المقبل.

ويزور الأمير محمد بن سلمان الأردن بعد عام على ما عٌرف بـ"قضية الفتنة" التي ذكرت تقارير أن أحد المشاركين فيها كان قريب الصلة من ولي العهد السعودي.

في مقابلة مع CNN يوليو/ تموز الماضي، قال الملك عبدالله: "نعرف جميعًا أن باسم (عوض الله)، الذي عمل في السابق في الأردن (مستشار الديوان الملكي الأردني السابق)، هو مستشار رفيع المستوى في السعودية. لاحظنا وجود ارتباطات خارجية فيما يخص هذه القضية (...) أعتقد أنه بالنسبة للأردن، لن يساعدنا توجيه أصابع الاتهام للآخرين، فهناك ما يكفي من تحديات في المنطقة، ولكن نحتاج للمضي إلى الأمام".

في العام الماضي، صدر بحق باسم عوض الله والشريف الحسن بن زيد قرارا بالسجن 15 عامًا بتهمة تقويض نظام الحكم السياسي في البلاد، وإحداث فتنة.

سبق أن تعرضت جولة ولي العهد السعودي إلى الدول الثلاث للتأجيل نتيجة ارتباطات رسمية لكافة الأطراف ومرض العاهل السعودي.

كما يزور الأمير محمد بن سلمان تركيا، الأربعاء المقبل، حسبما قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أشار إلى أنهما سيناقشان دفع العلاقات بين البلدين إلى "درجة أعلى بكثير".

في أبريل/ نيسان، زار أردوغان السعودية للمرة الأولى منذ خمس سنوات، في إشارة إلى تقارب البلدين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول في 2018.

وتستبق الجولة الإقليمية للأمير محمد بن سلمان زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية، الذي سيلتقي خلالها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ورئيس وزراء العراق .