وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تنشر صورة مع أمير سعودي قبل زيارة بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إسرائيل والسعودية، نشرت وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، تسيبي ليفني، صورة تجمعها برئيس جهاز الاستخبارات السعودي الأسبق، تركي الفيصل، في العاصمة الأذرية، باكو، مساء الأحد.

ونشرت ليفني الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وعلقت عليها بالقول: "مع صاحب السمو الأمير تركي الفيصل آل سعود".

وأردفت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة بالقول: "أتطلع قدما لزيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل والسعودية".

وكشفت ليفني أن الصورة التي جمعتها بالسفير السعودي سابقا لدى واشنطن أُخذت في مؤتمر "نزامي كانجافي" في باكو.

With H.H Prince Turki Faisal al Soud. Looking forward to President Biden’s visit to Israel and Saudi Arabia. At Baku Forum of @NizamiGanjaviIC בבאקו, עם הנסיך טורקי בן פייסל. בהצלחה לנשיא ביידן בביקורו בישראל ובערב הסעודית https://t.co/fGllqGVjaV

ومن المنتظر أن يصل بايدن إلى إسرائيل في 13 يوليو/تموز المقبل قبل أ، تتجه مباشرة من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية حيث سيلتقي عددا من قادة دول مجلس التعاون الخليجي وزعماء مصر والأردن ورئيس وزراء العراق.