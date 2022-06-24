أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أفرجت السلطات السعودية، الجمعة، عمن وُصف من جانب محامين ونشطاء بأنه أصغر معتقل سياسي في المملكة، مرتجى قريريص، وفق ما قالته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لـCNN.

وسُلط الضوء على قضيته بعد نشر CNN تقريرا حصريا عام 2019 كشف عن الطريقة التي اعتقلت بها السلطات السعودية قريريص عندما كان يبلغ من العمر 13 عاما بعد ثلاث سنوات من اتهامه بالمشاركة في احتجاج بالدراجات إبان الربيع العربي عام 2011 وقد كان عمره حينها 10 سنوات.

وبعد 4 سنوات على اعتقاله قبل مثوله أمام القضاء، وقبل عيد ميلاده الـ18، عُرض على المحكمة ووُجهت له تهم وتوصيات بالحكم عليه بالإعدام.

وادعى الإدعاء العام أن قريريص انتمى إلى "جماعة إرهابية متطرفة" وارتكب أعمال عنف خلال الاحتجاجات، بما فيها مساعدته المزعومة في إعداد قنابل مولوتوف، وقد نفى قريريص الاتهامات الموجهة له برمتها.

وكانت قد أعلنت السعودية في 2020 أنها ستسقط عقوبة الإعدام عن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم قُصر في إطار تطبيق أمر ملكي.

وبذلك تخففت عقوبة أي شخص حُكم عليه بالإعدام بسبب جرائم ارتكبها وهو قاصر إلى عقوبة السجن التي لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة لتأهيل القُصر، وفقا لبيان صادر عن مفضوية حقوق الإنسان المدعومة من الحكومة السعودية (HRC) في ذلك الحين.

وفي عام 2019، وعندما كان بعمر الـ18 عاما، حُكم على قريريص بالسجن، رغم أن الحكومة السعودية لم تعلن التهم الموجهة له، وقال مصدر مطلع على القضية لـCNN في ذلك الوقت إنه تم إعفاء الشاب من عقوبة الإعدام.

وتواصلت CNN مع الحكومة السعودية للحصول على تعليق.

وقال مصدر مطلع على القضية لـCNN إنه تحدد عام 2019 أن قريريص سيغادر السجن عام 2022.

وقد تصاعد الضغط الدولي على السعودية وأدانت عدد من منظمات حقوق الإنسان اعتقاله بعد أن نشرت CNN تقريرها عن قضية قريريص، وفي عام 2019 صوت البرلمان النمساوي على إغلاق مركز لحوار الأديان مدعوم من الحكومة السعودية، في خطوة احتجاجية على اعتقال قريريص.