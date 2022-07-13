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(CNN)-- صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، لشبكة CNN، يوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان "واضحا بشأن مخاوفه العميقة" بشأن ما حدث للصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي.

وقال جون كيربي، في مقابلة مع بريانا كيلار مراسلة شبكة CNN: "أعتقد أن الرئيس كان واضحا جدا جدا منذ مرحلة مبكرة جدا في بداية إدارته، بشأن ما حدث لخاشقجي، فقد نشر تقرير الاستخبارات حول ذلك، وأصدر سلسلة من قرارات حظر التأشيرات تسمى حظر خاشقجي، وقد صدر أكثر من 70 قرارا حتى الآن، وعاقب مسؤولين سعوديين رئيسيين، لكننا قلنا أيضا إننا نريد إعادة توجيه العلاقة مع المملكة العربية السعودية، وليس قطعها".

وأضاف أن السعودية "شريك استراتيجي رئيسي في المنطقة، ونحن كثيرا ما نحتاج إلى التعامل معها والتواصل معها بشأن قضايا مثل مكافحة الإرهاب، والحرب في اليمن، وإيران وأمن الطاقة".

وتابع: "هناك الكثير من القضايا على جدول أعمال الرئيس وهو يستعد للمغادرة إلى المنطقة، ولا تزال القيادة الأمريكية في تلك المنطقة مهمة، حتى نكون صادقين".

لكن جون كيربي لم يقل ما إذا كان بايدن يخطط للقاء عائلة الصحفية الفلسطينية الأمريكية المقتولة شيرين أبو عاقلة، وكان التحليل الجنائي المفصل الذي أشرف عليه منسق الأمن الأمريكي خلص إلى أن أبو عاقلة قُتلت على الأرجح بنيران القوات الإسرائيلية أثناء تغطية للاحتجاجات في الضفة الغربية.

وقال كيربي: "ليس لدي أي اجتماعات للتحدث عنها"، وأضاف: "أولا، أفكارنا وصلواتنا مستمرة إلى أسرة الصحفية، ونتفهم مشاعر الحزن والمعاناة التي يعانون منها، كما نفهم رغبتهم القوية في الحصول على إجابات، ولقد شاركنا هذه الرغبة في الحصول على إجابات، ولهذا أردنا أن يتم التحقيق في هذا الأمر بشكل كامل وشامل وشفاف"، مضيفا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن" ظل على اتصال بالعائلة ولا يزال بايدن يركز على القضية".

ورد المسؤول الأمريكي على التقارير التي تشير إلى أنه من المتوقع أن تزود إيران روسيا بالمئات من الطائرات بدون طيار لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، وقال كيربي إن الصراع في أوكرانيا "ليس حرب طائرات بدون طيار فقط، الأمر يعتمد على ما إذا كانت تلك الطائرات بدون طيار مفيدة، لقد قدمنا بالفعل مئات الطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا، ونحن في نقاش مستمر معهم حول احتياجاتهم، وبالتأكيد لن نستبعد تسليم طائرات بدون طيار إضافية مفيدة، لكن الأمر لا يتعلق بقدرة واحدة فقط، إنها جميع القدرات التي يتم أخذها في المجمل، نظرا لنوع القتال الذي يخوضونه في دونباس بأوكرانيا".

وتابع أن الولايات المتحدة تركز على" محاولة منح الأوكرانيين مجموعة من الأنظمة تسمح لهم بمحاربة الروس بشكل أفضل في هذه الحرب".

لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي رفض فكرة أن تحرك إيران لدعم روسيا سيؤثر على المفاوضات النووية، وقال: "لا أعلم أن هذا له أي تأثير بالضرورة على جهودنا لمحاولة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران".

وأضاف: "من المؤكد أنه سيؤثر على جهودنا لمواصلة دعم أوكرانيا علينا أن نرى بالضبط كيف يتطور الأمر بين الروس والإيرانيين بشأن هذه الطائرات، وعددها، وكيف يستخدمونها".