الكرملين: نأمل ألا يقلب بايدن السعودية ضد روسيا خلال زيارته

موسكو، روسيا (CNN)-- قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، الأربعاء إن موسكو تأمل ألا تؤدي "دبلوماسية النفط" للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قلب السعودية ضد روسيا خلال زيارته للشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريحات لبيسكوف مع صحفيين، قال فيها: "نحن نقدر العمل الذي يمكننا القيام به مع شركائنا (في إطار اتفاقيات أوبك+)، بما في ذلك مع شركاء بارزين مثل المملكة العربية السعودية".

وتابع: "نحن نقدر عاليا اهتماماتنا وتفاعلنا مع الرياض. وطبعاً نأمل ألا يكون تطوير علاقات الرياض مع عواصم العالم الأخرى موجهاً ضدنا".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان قد بين أن الرئيس بايدن سيلتقي بالقيادة السعودية خلال رحلته إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين، كما سيعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من قادة الشرق الأوسط الآخرين قبل اختتام الرحلة.