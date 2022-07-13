تتضمن لقاء الملك سلمان.. كل ما قد تود معرفته عن زيارة بايدن الأولى إلى الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة

لحظة مقاطعة ماكرون لبايدن والحديث عن نفط السعودية والإمارات.. هل كان ذلك متعمدًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته وكالة أنباء رويترز بعنوان "أمير المملكة العربية السعودية القوي لم ينحن للضجة الغربية"، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

القوّة ـ المَنَعَة ـ البَصِيرة 🇸🇦 رويترز: "ولي عهد #السعودية خرج منتصراً و لم يرضخ لانتقادات وضغط الغرب. الواقع هو زعيم يدير أحد أكبر الاقتصادات في العالم لعدة عقود قادمة. لا أحد يستطيع تجاهل عملاق الطاقة العالمي وحاكمها المطلق الأمير #محمد_بن_سلمان". https://t.co/jqOXrt8qdC https://t.co/4oRdRGQZpN

وقالت الوكالة في تقريرها: "خرج ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دون انحناء من الغضب الدولي بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي قبل أربع سنوات، حيث يسعى القادة الغربيون الذين حاولوا ذات مرة عزله الآن إلى دعمه".

#رويترز: "ولي عهد #السعودية خرج منتصراً و لم يرضخ لانتقادات وضغط الغرب ، والذين هاجموه سابقاً يسعون للحصول على دعمه حالياً، وفي الواقع هو زعيم يدير أحد أكبر الاقتصادات بالعالم لعدة عقود قادمة" ✨🇸🇦 لأنك الديم.. وعمى عيون الخصوم مرويٍ البيداء.. ومروي كل دار https://t.co/pH2ARO4BrS

وتابعت: "هو (بايدن) يسير على خطى القادة الأوروبيين الذين أدانوا مقتل خاشقجي على يد فرقة اغتيال سعودية في اسطنبول عام 2018، لكنهم وافقوا على أنهم لا يستطيعون تجاهل عملاق الطاقة العالمي وحاكمها الفعلي.. يبلغ (محمد بن سلمان) من العمر 36 عامًا فقط وما زال اسميًا ينتظر أن يرث السلطة من والده المسن الملك سلمان، وقد ختم الأمير بصمته بالفعل على المملكة والشرق الأوسط".

عاجل| #رويترز: ولي عهد #السعودية خرج منتصراً و لم يرضخ لانتقادات وضغط الغرب ، والذين هاجموه سابقاً يسعون للحصول على دعمه حالياً، وفي الواقع هو زعيم يدير أحد أكبر الاقتصادات بالعالم لعدة عقود قادمة . ترامب قالها وادركوها متأخرًا "لن أطلق النار على قدمي" حق لكل سعودي الفخر بملهمه https://t.co/kpSw2P7dVc

وأضافت: "حصل (محمد بن سلمان) على دعم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولكن بعد أن تعهد بايدن باتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه المملكة العربية السعودية، قدم الأمير مبادرات يراها الدبلوماسيون على أنها تُظهر أنه شريك مهم للاستقرار الإقليمي.. وشملت التحركات اتفاقا لإنهاء خلاف مرير مع قطر شهد مقاطعة الرياض وحلفاءها للدوحة، وبدء محادثات مباشرة مع إيران لاحتواء التوترات، والتوصل إلى هدنة في اليمن".

وكالة #رويترز 🇺🇸: "#السعودية 🇸🇦 لا تتحدث لأحد بشأن تفاصيل احتياطياتها وقدرة انتاجها من #النفط وتعتبر ذلك شأن داخلي". #أرامكو_السعودية ❤️🇸🇦❤️ #رؤية_السعودية_2030 🇸🇦❤️🇸🇦 https://t.co/608R2uV9m6

ولفتت الوكالة إلى أن "حجر الزاوية في التحول الاقتصادي (السعودي) كان بيع أسهم في شركة أرامكو.. استمر الإدراج في البورصة المحلية في عام 2019 بعد عدة بدايات خاطئة، وبلغت قيمة 2 تريليون دولار لفترة وجيزة، لكن لم يكن هناك ما يكفي من شهية المستثمرين لطرح أجنبي".