البيت الأبيض يكشف ما إذا كان بايدن سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في السعودية

مع زيارة بايدن للمنطقة.. صحفي يوضّح ما إن كانت السعودية وإسرائيل ستطبع العلاقات بينهما

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يُخطط لعقد مؤتمر صحفي رسمي في السعودية "حتى الآن" وأكدت أن البيت الأبيض لا يزال يعمل على منح الصحفيين تصريحًا لتغطية اللقاءات الثنائية التي سيعقدها بايدن في المملكة.

وقالت جان بيير للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقها إلى إسرائيل: "يمكنني أن أقول أننا لن نعقد مؤتمرًا صحفيًا في السعودية حتى الآن، لكن ما نحاول فعله هو التأكد من أنكم ستستمعون للتصريحات من الرئيس نفسه في السعودية حول العلاقات الثنائية والرحلة، وبذلك يمكنكم السماع منه بشكل مباشر"، حسب قولها.

وعند الضغط عليها بسؤال حول ما إذا كان الفريق الصحفي الذي سافر مع الرئيس سيحصل على تصريح للقاءات بايدن الثنائية مع القيادة السعودية بمن فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قالت جان بيير: "سنشارككم مزيدًا من التفاصيل في اليوم المقبل"..

وأردفت المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة: "نريد أن نتأكد من وجود شفافية، نريد أن نتأكد، لا أعتقد أن عقد مؤتمر صحفي هو السبيل الوحيد لذلك، أعتقد أن السماع من الرئيس بشكل مباشر هو ما نعمل على تحقيقه وأن نعطيكم فرصة لسماع تصريحاته"، حسب قولها.

وختمت قائلة للصحفيين: "سنتأكد من أنكم ستسمعون منه، من خلال تأمين تصريح صحفي"، على حد تعبيرها.