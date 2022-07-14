تفاعل على فيديو يُسمع فيه بايدن يقول "ماذا أفعل الآن؟" بمراسم استقباله بإسرائيل

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن يتساءل عما سيفعله خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت لدى وصوله إلى إسرائيل، الأربعاء.

ويُسمع بايدن يقول في مقطع الفيديو: "ماذا سأفعل الآن؟" الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن بايدن وصل إلى إسرائيل، الأربعاء، في مستهل جولته الشرق أوسطية الأولى منذ انتخابه رئيسا. للبلاد، وحطت طائرة الرئاسة الأمريكية في مطار بن غوريون في تل أبيب في إسرائيل في أولى محطات الرحلة التي ستشمل الضفة الغربية والسعودية.

وقال الرئيس الأمريكي فور وصوله في مؤتمر صحفي: "علاقتنا مع إسرائيل أقوى وأعمق مما كانت عليه في السابق".

وأضاف بايدن: "سنناقش حل الدولتين" من أجل إحلال السلام في المنطقة مشيرا إلى أن السلام مهم جدا لشعوب المنطقة.

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