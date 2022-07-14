دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن يتساءل عما سيفعله خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت لدى وصوله إلى إسرائيل، الأربعاء.

الرئيس الاميركي ⁧ #بايدن ⁩ لدى وصوله الى "اسرائيل : " #ماذا_أفعل_الآن؟" إمشي على السجادة الحمراء! #الولايات_المتحدة https://t.co/p4AGr6eX9f

ويُسمع بايدن يقول في مقطع الفيديو: "ماذا سأفعل الآن؟" الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

دولة امريكا العميقة لا تستطيع أن تُرقِّع أو تغطي كوارث جو بايدن إلى الأبد بايدن👇 " ماذا أفعل الآن " اليساريون العرب " هذه خطة شطرنج لا تفقهونها " https://t.co/X2XLEix6hO

ويذكر أن بايدن وصل إلى إسرائيل، الأربعاء، في مستهل جولته الشرق أوسطية الأولى منذ انتخابه رئيسا. للبلاد، وحطت طائرة الرئاسة الأمريكية في مطار بن غوريون في تل أبيب في إسرائيل في أولى محطات الرحلة التي ستشمل الضفة الغربية والسعودية.

#بايدن يسأل "ماذا أفعل؟" https://t.co/K57QGQ5X08

وقال الرئيس الأمريكي فور وصوله في مؤتمر صحفي: "علاقتنا مع إسرائيل أقوى وأعمق مما كانت عليه في السابق".

وأضاف بايدن: "سنناقش حل الدولتين" من أجل إحلال السلام في المنطقة مشيرا إلى أن السلام مهم جدا لشعوب المنطقة.