رفضت مصافحة بايدن.. مغنية "متدينة" بإسرائيل تثير ضجة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رفض مغنية إسرائيلية مصافحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن عقب أداء أغنية الأمر الذي أثار ضجة وتعليقات واسعة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والمأخوذ عن القناة 12 الإسرائيلية، تقدم بايدن وإلى جانبه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ لتحية مغنيين إسرائيليين قبل أن ترفض المغنية مصافحته ويُسمع بمقطع الفيديو قولها كلمة "متدينة" (religious)

ومن المتوقع أن يسافر الرئيس الأمريكي إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، الجمعة، في ثاني محطات جولته حيث سيلتقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وعدد من قادة وزعماء المنطقة.

وكان بايدن قد قال معلقًا على سؤال طرح بشأن رحلته المرتقبة إلى السعودية، إنه "دائمًا" يتحدث عن مسألة حقوق الإنسان، مضيفًا أن موقفه بشأن ملف الصحفي السعودي جمال خاشقجي "كان واضحًا جدًا"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة القدس، الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائلي، يائير لابيد.

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