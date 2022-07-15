رفضت مصافحة بايدن.. مغنية "متدينة" بإسرائيل تثير ضجة

من زلة اللسان إلى "ماذا أفعل الآن؟".. لحظات غريبة من زيارة بايدن إلى إسرائيل

موقفي بشأن خاشقجي كان واضحًا وذاهب للسعودية للقاء 9 رؤساء آخرين".. بايدن يتحدث عن زيارته للملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رفض مغنية إسرائيلية مصافحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن عقب أداء أغنية الأمر الذي أثار ضجة وتعليقات واسعة.

هذه مغنية إسرائيلية رفضت مصافحة بايدن بسبب دافعها العقائدي. الرأي المهيمن يرى أنها إن كانت إسرائيلية أو غير مسلمة فهي تمارس حقّها الديمقراطي ولكن لو كانت مسلمة محجّبة تمتنع عن مصافحة أي أجنبي من منطلق ديني فهي تعاني من التخلف والرجعية.. إنّها سياسة الكيل بمكيالين الغربية يا سادة https://t.co/4SLPj0LAhS

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والمأخوذ عن القناة 12 الإسرائيلية، تقدم بايدن وإلى جانبه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ لتحية مغنيين إسرائيليين قبل أن ترفض المغنية مصافحته ويُسمع بمقطع الفيديو قولها كلمة "متدينة" (religious)

📌تصوروا ماذا كانت ستكون ردة فعل الليبراليين والعلمانيين والملحدين لو رفضت منقبة أو متحجبة مصافحة الرئيس الأمريكي في حفل تكريم رئاسي في #القدس المحتلة 📌كما حدث اليوم من إحراج للرئيس #بايدن أمام كاميرات العالم بعد رفض المطربة الإسرائيلية يوفال ديان مصافحة بايدن لمعتقدها الديني🙃 https://t.co/uEfOgOOXQ0

ومن المتوقع أن يسافر الرئيس الأمريكي إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، الجمعة، في ثاني محطات جولته حيث سيلتقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وعدد من قادة وزعماء المنطقة.

وسائل إعلام: مطربة إسرائيلية ترفض مصافحة بايدن لأسباب دينية. أن صدق السبب لو كانت مسلمة لطلع لك التثويري و السلفع و ما أكل السبع ينتقدون تصرفها وأن نحن متأخرين عن الأمم بسبب هذه الأفكار ..الخ مرفق تعلقيات الاجانب أسفل الفيديو https://t.co/f70tpaRXjM

وكان بايدن قد قال معلقًا على سؤال طرح بشأن رحلته المرتقبة إلى السعودية، إنه "دائمًا" يتحدث عن مسألة حقوق الإنسان، مضيفًا أن موقفه بشأن ملف الصحفي السعودي جمال خاشقجي "كان واضحًا جدًا"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة القدس، الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائلي، يائير لابيد.