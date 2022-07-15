دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر سؤالًا بصوت مرتفع من صحفية للرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حول ما إذا كانت السعودية لا تزال "منبوذة"، لتظهر بعد ذلك بسمة على وجوه كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والأميرة ريما بنت بندر.

وظهر صوت الصحفية واضحًا قبل بدء الاجتماع بين بايدن ومحمد بن سلمان، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، وهي تصرخ: "الرئيس بايدن... هل ما زالت السعودية منبوذة؟" قبل أن يكرر زميلها السؤال نفسه.

مراسلة أمريكية تصرخ : - الرئيس بايدن ، هل السعودية لا تزال منبوذة؟ https://t.co/1I5cgEy3rr

وما أن أنهت الصحفية سؤالها حتى ارتسمت ابتسامة على وجه وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وسفيرة الرياض لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر.

"سؤال الصحفية: الرئيس #بايدن ، هل #السعودية لا تزال منبوذة؟" الرد: ابتسامة 🇸🇦💚 #القمة_السعودية_الأمريكية https://t.co/AqHsoQMotf

وعندما كرر الصحفي السؤال نظر ولي العهد السعودي نظرة ترحيبية ببايدن ووفده مبتسمًا، قبل أن يغادر الصحفيون قاعة الاجتماعات.