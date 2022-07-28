"كان الأمر متوقعًا".. هذا ما قاله طبيب عن إصابة بايدن بكورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجاب منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أُصيب بفيروس كورونا في السعودية بشكل متعمد، واصفا النظرية بـ"السخيفة".

وخلال إيجاز صحفي للبيت الأبيض، سئل كيربي: "ربما بدأت تظهر الأعراض (كورونا) على الرئيس بايدن بعد 4 أيام من عودته من السعودية، هل استبعدت الحكومة الأمريكية احتمالية أن تكون الحكومة السعودية قد عرضت بايدن عمدا للفيروس؟".

وأجاب كيربي على السؤال قائلا: "أعتقد أن علي أن أعود إلى كارين (المتحدثة باسم البيت الأبيض) في هذا السؤال، فالحديث عن الشؤون الصحية للرئيس خارج صلاحياتي".

وتابع المسؤول الأمريكي قائلا: "لكنني لا أعلم من أين أتت هذه الفكرة، لا أعلم، ما الذي دفعك لطرح هذا السؤال على أي حال، لكن فكرة أن تقوم دولة أجنبية عمدا بالتسبب بعدوى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس سخيفة، الفكرة سخيفة حقا".

وأردف كيربي قائلا: "لا يوجد شيء كهذا ويجب التعامل معها كفكرة سخيفة فحسب"، على حد قوله.

يذكر أن بايدن وصل إلى مدينة جدة قادما من إسرائيل في 15 يوليو/تموز الجاري وأجرى لقاءات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وعدد من القادة العرب في "قمة جدة".