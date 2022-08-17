مصر.. علاء مبارك يرد على مصطفى بكري بعد انتقاد ساويرس

الرحيل الأخير في فبراير.. كل ما قد تحتاج معرفته عن مسيرة حسني مبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على النائب مصطفى بكري الذي وجه له انتقادات قائلا إنه يعذره بدفاعه عن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس.

وكتب مصطفى بكري قائلا: "الي علاء مبارك.. أختار معاركي بدقه، ولن أنسي لك أنك حضرت أنت وشقيقك جمال عزاء والدتي في عام 2014 بمسجد عمر مكرم، وأعذرك في دفاعك عن ساويرس وأعرف الأسباب جيدا، وأعذرك، ربنا يهديك.."

من جهته رد علاء قائلا: "أستاذ مصطفى البقاء لله ورغم عمايلك واكاذيبك انما الواجب واجب وده الفرق؛ ده انت حتى لم تتواجد لتقديم واجب العزاء في الوالد رحمة الله عليه في وقت البلد كلها حضرت للعزاء! حتى في واجب العزاء حضرتك طلعت قليل الاصل. تحياتي".

وكان علاء قد علق بتغريدة على تقرير حول مطالبة مصطفى بكري بالتحقيق مع ساويرس عقب ما قاله حول أحداث حريق كنيسة أبوسيفين، قائلا: "سبحان الله طيب حد غيرك يطلب من النائب العام التحقيق عن نشر أخبار كاذبة تبقى مقبولة ده انت قولت اكاذيب عن الوالد رحمة الله عليه جزء منها ذكرها الأستاذ فريد فى المحكمة ومن كتابك ! …قولتها لحضرتك قبل كده وما صدقتنيش إنك أستاذ ورئيس قسم و نموذج يُدرس في ال —لا مؤاخذة. تحياتي يادرش".

من جهته علق ساويرس على تغريدة علاء مبارك بصور لمصطفى بكري وذلك بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر.