في إشارة لتغير موقفها من الأسد.. تركيا: لا شروط مسبقة للحوار مع سوريا

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، الثلاثاء، إن تركيا ليس لديها شروط مسبقة للحوار مع سوريا، في إشارة إلى تغير موقف أنقرة تجاه نظام بشار الأسد.

وقال أوغلو، خلال مقابلة مع محطة هابر غلوبال التركية: "لا يوجد شرط للحوار (مع سوريا). ما يهم أكثر هو الهدف والهدف من هذا الحوار".

وقال وزير الخارجية إن سياسة أنقرة في سوريا يجب أن تكون "موجهة نحو النتائج" حتى يتم ضمان الأمن على طول حدود البلدين.

يوم الجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين إن الدبلوماسية "لا يمكن قطعها أبدًا" مع دمشق عندما سئل عن المشاركة السياسية المحتملة مع سوريا، وفقًا لوكالة الأناضول التي تديرها الدولة.

وبحسب الأناضول، قال أردوغان إن أنقرة بحاجة إلى "تأمين المزيد من الخطوات مع سوريا".

تركيا - التي كانت أحد الداعمين الرئيسيين لجماعات المعارضة السورية طوال الصراع، وتدخلت عسكريًا في الحرب، حافظت في السنوات الأخيرة على اتصالات مع نظام الأسد، بشكل مباشر من خلال القنوات الاستخباراتية، وبشكل غير مباشر من خلال عملية مجموعة أستانا، والتي تم إطلاقها في عام 2017 وعقد آخر مرة في يونيو/ حزيران من هذا العام في كازاخستان.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال أوغلو إنه يعتقد أنه سيكون هناك سلام بين نظام الأسد والمعارضة السورية، وأن حكومته ستتدخل للمساعدة في تحقيق ذلك.

وقال مخاطبا دبلوماسيين في أنقرة: "المخرج الوحيد لهذا البلد هو المصالحة السياسية... نعتقد أنه سيكون هناك سلام بين النظام والمعارضة وتركيا مستعدة للمساعدة في مثل هذه الظروف. نحن ندعم وحدة أراضي سوريا أكثر من أي شخص آخر".

أثار بيان تشاووش أوغلو بشأن السلام، إلى جانب الكشف عن اجتماعه القصير مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في بلغراد في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، احتجاجات في مناطق شمال سوريا.

وفي واحدة من عدة احتجاجات، هتفت حشود كبيرة من المتظاهرين في مدينة اعزاز شمال غرب البلاد "الشعب يريد اسقاط النظام" ولوح بعلم المعارضة السورية.

تحتفظ تركيا بوجود عسكري في سوريا عبر حدودها الجنوبية وتواصل دعم الفصائل المسلحة التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا. صمد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه تركيا وروسيا - الداعم الرئيسي لنظام الأسد - في العام الماضي إلى حد كبير مع انخفاض كبير في العنف.

تركز النشاط العسكري التركي الأخير على المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة إرهابية. ويهدد أردوغان بشن هجوم عسكري جديد على هذه القوات، التي يقول المسؤولون الأتراك إنها لا تزال تهدد الأمن القومي لتركيا.

يأتي لين موقف تركيا في وقت يواجه الرئيس التركي دعوات متزايدة من المعارضة وآخرين في البلاد لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد. كانت هناك زيادة ملحوظة في المشاعر المعادية للاجئين في تركيا، البلد الذي يستضيف أكثر من أربعة ملايين لاجئ سوري - حيث تعهدت أحزاب المعارضة بإعادة اللاجئين السوريين إذا فازوا في انتخابات البلاد العام المقبل.