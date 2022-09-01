بايدن لرئيس وزراء إسرائيل: لن نسمح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي

هذه هي الطريقة التي يمكن أن تساعد بها روسيا إيران في التوصل لاتفاق نووي جديد

(CNN)-- قال البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع لابيد "التحديات الأمنية العالمية والإقليمية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران".

وتابع البيان أن بايدن "أكد التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي"، وأعرب عن "تقديره لكرم ضيافة إسرائيل خلال رحلته في يوليو/ تموز إلى المنطقة، وهي زيارة أوضحت الروابط والصداقة التي لا تنفصم بين بلدينا".

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي "أكد أيضا على أهمية اختتام المفاوضات الخاصة بالحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلة".

ومن جانبه، أعلن مكتب لابيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث مع الرئيس الأمريكي بـ"إسهاب عن المفاوضات حول الاتفاق النووي، والجهود المختلفة لوقف تقدم إيران نحو سلاح نووي"، كما أشاد لابيد بقرار بايدن بتوجيه ضربات على سوريا في سياق "مواجهة نشاط إيران الإرهابي في الشرق الأوسط وما وراءه".

وتعارض إسرائيل العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني قائلة إنه سيحول مليارات الدولارات إلى المنظمات الإرهابية، وتحذر من أنه لا يفعل ما يكفي لعرقلة طموحات إيران النووية.

وقال لابيد، للصحفيين الأسبوع الماضي إن "إسرائيل لا تعارض أي اتفاق، نحن ضد هذه الاتفاق لأنه سيئ لأنه لا يمكن قبوله كما هو مكتوب الآن".