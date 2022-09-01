خبير يوضح لـCNN مدى خطورة الوضع الحالي في العراق.. وماذا قال عن فوز الصدر بالانتخابات ومستقبل البلاد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر قيس الخزعلي الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" الشيعية العراقية، الخميس، بإغلاق كافة مكاتب الحركة، بعد تحذير من صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر، وسط تداول أنباء عن اشتباكات بين مسلحي الحركتين في البصرة.

ووسط الأنباء عن وقوع اشتباكات مسلحة في البصرة، مساء الأربعاء، قال محافظ البصرة أسعد العيداني إن الوضع في المحافظة "تحت السيطرة وآمن والقوات الأمنية منتشرة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء متضاربة عن وقوع أحداث أمنية واضطرابات في محافظة البصرة. ونود أن نبين أن الموضوع هو عبارة عن وجود حادث جريمة قتل في مركز المحافظة وإصابة اخر".

وأضاف البيان: "ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه بهم، وتقوم بواجباتها والتحقيق في هذا الحادث، والأوضاع الأمنية مسيطر عليها والموقف الآن هدوء أمني وانتشار تام للقوات الأمنية في المحافظة".

ونشر وزير الصدر، عبر حسابه على تويتر الخميس، بيانا بعنوان "أحذرك يا قيس"، طالبه فيه بـ"كبح جماح" ميلشياته وأن "يتبرأ من القتلة والمجرمين"، ووقف "الاستهتار بدماء الشعب أيا كانوا"، على حد قوله، مع تعبيرات أخرى أكثر حدة.

من جانبه، طالب الخزعلي أنصاره بألا يرد أي منهم برد سلبي على "الإساءات" التي توجه له شخصيا. وقال، عبر حسابه على تويتر: "هناك من يتربص بنا ويريد تأزيم الأمور، فوتوا الفرصة على هؤلاء وأفشلوا مخططهم بالسكوت قربة إلى الله".

وأضاف: "أطلب من الأخوة في عصائب أهل الحق غلق كافة مكاتب الحركة بدءا من الآن وإلى إشعار آخر، وأي مكتب يراد حرقه فليحرقوه، ولا تهتموا لذلك فسيعوضكم الله عن ذلك عوضا كبيرا لا تتوقعونه"، مختتما بقوله: "لا تنسوا حب الحسين يجمعنا".