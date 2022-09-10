الملك سلمان وولي عهده يهنئان الملك تشارلز الثالث باعتلائه العرش

صوّر الملكة إليزابيث والعائلة المالكة مدى 20 عامًا.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقال الملك سلمان في البرقية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، أن نبعث لجلالتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، كما يسرنا أن نشيد بمكانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين. متمنين لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الصديق اطراد التقدم والازدهار".

من جهته بعث ولي العهد السعودي برقية قال فيها: "يسعدني بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي".

وكان مجلس الخلافة قد أعلن رسميًا، السبت، الملك تشارلز الثالث ملكًا على بريطانيا وذلك بعد الإعلان الرسمي عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما.