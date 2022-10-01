روسيا تلجأ إلى طائرات "درون" إيرانية بحثًا عن التفوق بأوكرانيا.. هل تحدث الفارق؟

مشرّع أمريكي يتنبأ بخطوة بوتين القادمة الأكثر ترجيحًا في أوكرانيا.. ماذا قال؟

(CNN)-- قالت ساشا بيكر، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، إن الولايات المتحدة رأت أدلة على أن الطائرات بدون طيار الإيرانية التي تستخدمها روسيا في في أوكرانيا تعرضت "لإخفاقات عديدة" في المعارك.

وأضافت بيكر، خلال إفادة صحفية، يوم الجمعة: "لقد رأينا بالفعل بعض الأدلة على أن الطائرات بدون طيار الإيرانية قد تعرضت بالفعل لإخفاقات عديدة في ساحة المعركة بأوكرانيا".

وتابعت أن "هذه الطائرات لا تمثل خطوة تكنولوجية كبيرة لروسيا في الصراع"، وذكرت: "لا نرى ما يثبت فكرة أن تلك الطائرات تمثل قفزة تكنولوجية إلى الأمام".

يذكر أن الولايات المتحدة كان لديها تقديرات، في أواخر أغسطس/ آب، بأن روسيا تسلمت الطائرات الإيرانية، حسبما قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN.

وقال المسؤولون إن الروس تسلموا الطائرات المسيرة من مطار إيراني وتم شحنها إلى روسيا في منتصف أغسطس.

وذكرت CNN أن المسؤولين الروس بدأوا التدريب على الطائرات بدون طيار في إيران خلال يوليو/ تموز.