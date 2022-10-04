بعد موت مهسا أميني.. شاهد ما قالته إيرانيات عن فرض ارتداء الحجاب في بلادهن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على الاتهامات التي وجهها المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، إلى عدد من الدول بينها المملكة العربية السعودية بدعم من وصفهم بـ"مثيري الشغب" بإيران والاحتجاجات عقب وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.

ونشر حساب خامنئي باللغة العربية على تويتر تغريدة قال فيها: "هل حدث أن دعمت وسائل إعلام العملاء لأمريكا، مثل بعض حكومات المنطقة ومنها السعودية، مثيري الشّغب في البلدان الأوروبيّة؟ لكنّ مثل هذا الدّعم مورس مرّات عدة ضدّ إيران. كيف لا يرى بعضهم أيادي أمريكا وإسرائيل في هذه الحادثة؟"

وقال خامنئي، في خطاب ألقاه الاثنين، أثناء زيارته حفل تخرج في جامعة الإمام الحسن المجتبى للضباط وتدريب الشرطة، إن أعمال شغب تحدث في جميع أنحاء العالم لكن لا يوجد رئيس أمريكي لديه مؤيدون من مثيري الشغب الأوروبيين.

وتساءل خامنئي: "هل حدث حتى الآن أنْ دعم الرّئيس الأمريكي مثيري الشغب الأوروبيّين وأصدر بياناً قال فيه إننا بجانبكم؟ هل سبق أن دعمتهم وسائل الإعلام الأمريكيّة؟"

وقال خامنئي: "أقولها بصراحة: أعمال الشغب هذه وزعزعة الاستقرار الأخيرة في إيران كانت من تخطيط أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب والزائف ومرتزقتهم، وقد ساعدهم بعض الخونة من الإيرانيّين في الخارج".