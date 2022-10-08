فرنسا تحث رعاياها على مغادرة إيران "في أقرب وقت ممكن"

أكاديمية إيرانية من المنفى تتحدث لـCNN عن اختلاف مظاهرات مهسا أميني عن سابقاتها بإيران

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(CNN)-- حثت فرنسا، يوم الجمعة، جميع رعاياها على مغادرة إيران "في أقرب وقت ممكن"، محذرة إياهم من "خطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في تحديث على موقعها الإلكتروني، إن "جميع الفرنسيين، بمن فيهم مزدوجو الجنسية، معرضون لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة"، وأضافت أن "هذا الخطر يشمل أيضا أولئك الموجودين في زيارة سياحية".

وحذرت وزارة الخارجية من أنه في حالة التوقيف أو الاعتقال "لن يتم ضمان احترام الحقوق الأساسية والسلامة الشخصية".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية دعت، في وقت سابق يوم الجمعة، إيران إلى الإفراج عن مواطنين فرنسيين بعد أن بثت وسائل إعلام رسمية إيرانية فيديو يظهر فيه المواطنان قائلين إنهما من عملاء الاستخبارات الفرنسية.

ووصفت وزارة الخارجية، في بيان نشرته على تويتر، الفيديو بأنه "مثير للاشمئزاز"، قائلة إنه "يصور اعترافات كاذبة منتزعة بالإكراه"، وطالبت بـ"الإفراج الفوري عن مواطنينا المعتقلين تعسفيا".

وكانت فرنسا صريحة في إدانة وفاة مهسا أميني الشابة الكردية (22 عامًا)، التي احتجزتها شرطة "الأخلاق" الإيرانية بزعم إساءة ارتداء الحجاب وتوفيت في وقت لاحق خلال احتجازها، وكذلك الحملة القمعية التي شنتها الحكومة الإيرانية لاحقا على المتظاهرين.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا للبرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن فرنسا تدين "الاستخدام الواسع النطاق وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين"، ودعت إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في إيران.