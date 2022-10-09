منظمة: مقتل 185 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات في إيران

نشر الأحد ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2022

أكاديمية إيرانية من المنفى تتحدث لـCNN عن اختلاف مظاهرات مهسا أميني عن سابقاتها بإيران

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قٌتل 185 شخصًا، بينهم 19 طفلا، في احتجاجات على مستوى البلاد في جميع أنحاء إيران منذ سبتمبر/ أيلول، وفقا لمنظمة "IHR" المعنية بحقوق الإنسان في إيران مقرها، السبت.

لا يمكن لشبكةCNN التحقق من حصيلة القتلى بشكل مستقل. في وقت يصعب لمن هم خارج الحكومة العدد الدقيق للقتلى. تتباين الأرقام الصادرة عن مجموعات المعارضة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والصحفيين المحليين.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنه حتى 31 سبتمبر/ أيلول حددت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عدد القتلى وصل 60.

يأتي ذلك في وقت قال نائب وزير الداحلية الإيراني للأمن وإنفاذ القانون، مير أحمدي، الأحد، المتظاهرين الذين ألقي القبض عليهم في "أعمال شغب" في إيران "لن يتم إطلاق سراحهم"، حسب وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

وأضاف أحمدي إنه سيتم إحالة هؤلاء المعتقلين "سريعًا"، وستكون أحكامهم "حاسمة ورادعة"، وفقا لوكالة فارس.

يوم الأحد، فرقت الشرطة طالبات المدارس الثانوية اللائي تجمعن للاحتجاجات في جنوب شرقي طهران، في حين قال شاهد عيان لـCNN أنه في جنوب شرقي طهران نزلت الفتيات إلى الشوارع، وهتفن "نساء، حياة، حرية"، و "الموت للديكتاتور".