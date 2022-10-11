بعد قرار أوبك بلس.. سيناتور أمريكي لـCNN: على بايدن إعادة تقييم العلاقات مع السعودية لهذه الأسباب

أرباح ضخمة و "عودة الترحيب ببعض الأقوياء".. إليك كيف أثرت حرب روسيا في أوكرانيا على السعودية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب مينينديز، إلى "تجميد فوري للتعاون" الأمريكي مع السعودية بعد إعلان منظمة "أوبك بلس" عن خفض إنتاج النفط، الأسبوع الماضي.

وقال مينينديز، في بيان، مساء الاثنين: "يجب على الولايات المتحدة أن تجمد على الفور جميع جوانب تعاوننا مع المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أي مبيعات أسلحة وتعاون أمني يتجاوز ما هو ضروري للغاية للدفاع عن الأفراد والمصالح الأمريكية".

وتوعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأنه "لن يعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا".

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب CNN للتعليق.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، في تصريحات سابقة، إن الإدارة الأمريكية تدرس "عددا من خيارات الرد" عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الأمريكية السعودية بعد إعلان "أوبك بلس" عن خفض إنتاج النفط.

كما دعا السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، الأسبوع الماضي، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إجراء إعادة تقييم شاملة لتحالف الولايات المتحدة مع السعودية.

وقال ميرفي، في حديث لبرنامج "حالة الاتحاد" بشبكة CNN: "أعتقد أننا بحاجة إلى رفع الإعفاء الذي منحناه لعصابة أوبك بلس من مسؤولية تحديد الأسعار في الولايات المتحدة"، وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى النظر في وجود قواتنا في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية".

وتابع بالقول:"منذ سنوات، كنا نغض الطرف حيث قامت المملكة العربية السعودية بتقطيع الصحفيين، وانخرطت في قمع سياسي واسع النطاق، لسبب واحد، أردنا أن نعرف أنه عندما تكون هناك أزمة عالمية، فإن السعوديين سيختاروننا، بدلا من روسيا حسنا، لم يفعلوا، واختاروا روسيا، لقد اختاروا دعم الروس، ورفع أسعار النفط ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصدع تحالفنا بشأن أوكرانيا، ويجب أن تكون هناك عواقب لذلك".