"اقتصادي بحت".. تفاعل على تصريح وزير خارجية السعودية حول قرار أوبك +

بايدن لـCNN: السعودية ستواجه "عواقب" لما فعلته مع روسيا.. وزيارتي إلى المملكة لم تكن بسبب النفط

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أبرز نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي جوانب من تصريح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان حول قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها أو ما يُعرف بـ"أوبك+" بتقليص انتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الوزير السعودي على قناة "العربية" حيث قال إن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن "يخدم مصلحة البلدين ويساهم في استقرار المنطقة"، ووصف العلاقة مع الولايات المتحدة بأنها "مؤسسية واستراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة".

وتابع الأمير قائلا إن "قرار منظمة أوبك بلس اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء"، مؤكدا على أن "دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب، وأنها تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد توعّد في مقابلة مع شبكة CNN، السعودية بـ"عواقب لما فعلته مع روسيا"، في إشارة إلى قرار مجموعة أوبك + الأسبوع الماضي.