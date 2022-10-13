مجلس التعاون الخليجي يدعم السعودية وردها على مهاجمتها بسبب قرار أوبك+

بعد قرار أوبك بلس.. سيناتور أمريكي لـCNN: على بايدن إعادة تقييم العلاقات مع السعودية لهذه الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعم مجلس التعاون الخليجي، الخميس، موقف المملكة العربية السعودية في بيان وزارة خارجيتها الذي رد على من يهاجمها بأعقاب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها "أوبك+" بتقليص الإنتاج بمعدل مليوني برميل يوميا.

جاء ذلك في بيان نشره المجلس ذكر فيه: "رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيان الصادر من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس".

وأعرب الحجرف في البيان عن "التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحق المملكة العربية السعودية والتي تفتقر إلى الحقائق"، مشيداً "بالدور الهام والمحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية علي الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات اسعار الطاقة وضمان امداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة و المستهلكة".

وأكد الأمين العام على "ايمانه الكامل بأن مثل هذه التصريحات لن تتمكن من حجب الحقائق وكذلك لن تثني المملكة العربية السعودية من الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها كركيزة اساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربياً واسلامياً وعالمياً".