رد عادل الجبير لـCNN على تهديد السعودية بتجميد بيع الأسلحة يثير تفاعلا

الجبير يرد لـCNN على "انحياز" السعودية لروسيا.. ماذا قال وكيف علل خفض إنتاج النفط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ورده على تهديدات مشرعين بالكونغرس الأمريكي بتجميد مبيعات الأسلحة للمملكة.

وقال الجبير في مقابلته مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN إن "بيع الأسلحة الدفاعية إلى السعودية تخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح السعودية ومصالح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، وذلك ردًا على سؤاله عن الخطر الذي يحف المطالبات من قبل بعض أعضاء الكونغرس بتجميد بيع الأسلحة إلى المملكة.

وأكد الجبير أن "المملكة والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقة قوية للغاية منذ ثمانية عقود. لقد كانا شريكين وثيقين للغاية في مكافحة التطرف والإرهاب والحفاظ على الاستقرار والأمن وفي الدفاع عن المنطقة، وكانا حليفين وثيقين للغاية من الناحية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

وأضاف: "ونتطلع إلى استمرار هذه العلاقة على مدى العقود الثمانية القادمة".