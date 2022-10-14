بعد قرار أوبك بلس.. سيناتور أمريكي لـCNN: على بايدن إعادة تقييم العلاقات مع السعودية لهذه الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار محمد علي الحوثي، القيادي البارز بجماعة الحوثي في اليمن، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعوته المملكة العربية السعودية للرد على التهديدات الأمريكية بخفض إضافي بانتاج النفط.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الحوثي على صفحته بتويتر، قال فيها: "انصح المملكة.. أفضل رد.. وأقل رد.. تتخذه السعودية امام العقوبات المزمع تنفيذها ضدها من امريكا الضغط مجددا على او بك بتخفيض 5%.. وكلما زادت امريكا العقوبات زادت السعودية الضغط على اوبك لزيادة التخفيض".

ووسط التفاعل علق خالد، نجل خالد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق قائلا بتغريدة: "دعوة للتساؤل: إذا كان قرار خفض إنتاج البترول ومناطحة أمريكا من مصلحة السعودية، لماذا ينصح الحوثي بمزيد من التخفيضات وهو خصم محارب للمملكة؟!"

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، قد رد في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون على اتهام المملكة بالانحياز مع روسيا على ضوء قرار "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط الأسبوع الفائت، قائلًا إن المملكة "تنحاز إلى محاولة ضمان استقرار أسواق النفط والذي يصب لصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء".

وأضاف الجبير أنه "تم اتخاذ قرار خفض الحصص بإجماع من قبل 22 دولة. وقد استجابت الأسواق بشكل إيجابي جدًا لهذا الأمر، فقد انخفضت أسعار النفط منذ الأسبوع الماضي، ولم ترتفع".