الرئيس الإيراني يتهم بايدن بالتحريض على "الفوضى" في بلاده

نشر الأحد ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2022

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ايرنا)، الأحد، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اتهم الرئيس الامريكي جو بايدن بالتحريض على "الفوضى".

وانتقد رئيسي تصريحات بايدن يوم السبت، التي عبر فيها الرئيس الأمريكي عن تضامنه مع المحتجين الإيرانيين.

وقال رئيسي في كلمة أمام اجتماع لمجلس الوزراء، الأحد، إن "تصريحات الرئيس الأمريكي، الذي سمح لنفسه بالتحريض على الفوضى وإثارة الشغب وتدمير الممتلكات في دولة أخرى، تذكرنا بالكلمات الخالدة لمؤسس الجمهورية الإسلامية، والذي نعت فيها أمريكا بـ "الشيطان الأكبر".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال رئيسي إن الأمريكيين "يشعرون بالغضب" بشأن كل "كل خطوة إبداعية وتنموية يقدم عليها الشعب الإيراني".