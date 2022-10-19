أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – شدد نجل المواطن الأمريكي المسجون في السعودية بسبب انتقاده الحكومة، على أن والده "ليس معارضا" ولا يقترب من أن يكون كذلك.

وقال إبراهيم الماضي لمذيعة CNN، إيرين برنت: "والدي مواطن أمريكي يريد أن يعيش بحرية وسعادة في الولايات المتحدة حيث تلقى تعليمه"، حسب قوله.

وأردف نجل المواطن الأمريكي المسجون في السعودية قائلا إن "الإعلام كان سيتداول اسم والده بشكل أكبر بكثير لو اعتُقل في إيران أو روسيا". وتابع: "كنا سنرى اسمه في العناوين كل يوم"، حسب قوله.

وأكدت الخارجية الأمريكية في وقت سابق الثلاثاء أن سعد إبراهيم الماضي، 72 عاما، مسجون في السعودية بعد أن حُكم عليه بالسجن 16 عاما بسبب تغريدات انتقد فيها الحكومة السعودية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أول من نقل خبر اعتقال الماضي في المملكة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، في إفادة صحفية الثلاثاء: "لقد أثرنا مخاوفنا باستمرار وبشكل مكثف فيما يتعلق بالقضية على المستويات العليا للحكومة السعودية، سواء من خلال القنوات في الرياض وواشنطن العاصمة وكذلك... مؤخرًا بالأمس".

وتواصلت الخارجية الأمريكية مع سفيرة الرياض لدى واشنطن، الإثنين، حول قضية الماضي، وفق ما قاله مسؤول أمريكي لـCNN.

وكانت قد أصدرت المحكمة الجنائية المختصة في السعودية أحكاما على عدد من الأشخاص بسبب نشاطهم على تويتر، في أغسطس/آب، وكان من بينهم ناشطة حقوق المرأة السعودية، سلمى الشهاب، والتي صدر حكم بالسجن 34 عاما بحقها بسبب تغريدات على تويتر، وفقا لوثائق قضائية اطلعت عليها CNN.

وتم الحكم على الشهاب، البالغة من العمر 33 عاما، بمنع السفر لمدة 34 عاما أيضا.