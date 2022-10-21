بايدن لـCNN: السعودية ستواجه "عواقب" لما فعلته مع روسيا.. وزيارتي إلى المملكة لم تكن بسبب النفط

كيربي لـCNN: إعادة تقييم العلاقات مع السعودية "لا يحتمل التأخير" وبايدن مستعد للعمل مع الكونغرس

بعد قرار أوبك بلس.. سيناتور أمريكي لـCNN: على بايدن إعادة تقييم العلاقات مع السعودية لهذه الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، يوم الخميس، إن "واشنطن ارتكبت أخطاء عديدة في الشرق الأوسط خلال الـ70 سنة كغزو العراق ودعمها اللامحدود لإسرائيل".

وأضاف عبدالله، عبر حسابه على تويتر: "لكن لا يوجد ما هو أكثر رعونة من تلويح إدارة بايدن بمعاقبة السعودية، وأن تضع أصدقاءها أمام خيار معنا أو ضدنا".

وتابع: "هل تدرك الأصوات المستاءة بواشنطن عواقب خسارة شريك خليجي يعتد به؟ أين عقلاء واشنطن"، وذلك تعليقا على التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والسعودية بعد قرار مجموعة "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن توعد، في مقابلة مع شبكة CNN، السعودية بـ"عواقب لما فعلوه مع روسيا"، في إشارة إلى قرار "أوبك بلس".

وفي المقابل، أعربت الحكومة السعودية عن "رفضها التام للتصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار منظمة أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالاجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس".

وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تعمل على "دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية".