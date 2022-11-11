دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق النائب المصري، مصطفى بكري على الدعوات للتظاهر ضد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجمعة، لافتا إلى مقاطع فيديو قال إنها "مفبركة" تم تداولها.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لبكري على صفحته بتويتر، حيث قال: "الخونة أعدوا الفيديوهات المفبركة عن المظاهرات الحاشدة لإذاعتها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، العبوا غيرها شعب مصر العظيم سيرد عليكم بطريقته، راية الوطن ستظل عالية رغم أنف المتآمرين وأسيادهم".

وردّ بكري في تغريدة منفصلة قال فيها: "بعد فشل المتآمرين، راحوا يطلبون من خلاياهم النائمة التأجيل، مساكين، يستحقون الشفقة، يظنون أن معاناة الشعب المصري ستدفعه إلى تخريب بلاده والاستجابة لمطامعهم في العودة لحكم مصر مجددا، خسئتم.."

وتابع قائلا: "ابحث عن السبب.. البعض يري أن التخريب والدمار هو الطريق إلى الإصلاح.. الهدف: فتح الطريق أمام عودة الإخوان للحكم.. تنفيذ مخطط غربي معادي، يهدف إلى تنفيذ مشروع (الشرق الأوسط الجديد) لتفتيت مصر .. فتح الطريق أمام البلطجية للنهب والسرقة وترويع الآمنين.."

وأضاف: "الإصلاح لا يتحقق بالخراب، وإنما بالأمن والاستقرار والحفاظ على الأوطان، مصر تتقدم رغم كل الظروف الصعبة وتداعيات الأزمة العالمية، وشعب مصر العظيم لن يكرر سيناريو الفوضى الذي عاشته مصر بعد أحداث 25 يناير، والذي أدى في النهاية لوصول الإخوان للسلطة، حتى كادت البلاد تدخل الحرب الأهلية".