نشر الأحد ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لا يزال التصريح الأخير لوزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي وقوله "نفسي أزور السعودية" يثير تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة.

التصريح الذي أشعل الضجة أدلى به قرداحي بمقابلة لقناة القاهرة والناس ردًا على سؤال إن كان يحب الذهاب إلى السعودية؟ حيث قال: "والله نفسي دائمًا أروح السعودية، السعودية كنت أعتبرها زي بلدي بتعرفي انا اشتغلت في MBC، وأنا جزء من الـMBC، والـMBC محطة سعودية، والـMBC كان لها فضل كبير علي وأنا كان لي فضل برضه على نفسي طبعًا وعلى MBC، بس الـMBC هي الي اعطتني هذا المنبر حتى أطل من خلاله على كل العالم العربي.."

الباحث السعودي، سلمان الأنصاري علّق بتغريدة قائلا: "الوزير المخلوع جورج قرداحي: ’أتمنى أن أزور السعودية لأن لها فضل علي‘.. لو كنت أصيلا وتقدر أفضال المملكة لما دعمت الميليشيات الإرهابية التي ترسل الصواريخ والمسيرات الإيرانية عليها، ولكنك بعت أخلاقك وعروبتك لأجل عيون الفرس وحزب الشيطان! شاهت الوجوه!"

وأعاد الإعلامي محمد الدرع مقطع فيديو سابق لقرداحي قائلا بتعليق: " لتذكير المتذاكي انت قطعت تذكرة وجهة واحدة لإيران ولن ترجع ولن يقبل رجوعك عليك التعايش مع واقعك الجديد مع إيران وحزب الشيطان حيث الجوع والجهل وعدم الشرف".

من جهته قال الإعلامي سفيان السامرائي بتغريدة: "️قرداحي: لن أتراجع عن تصريحاتي ضد السعودية.. قرداحي: لن أترك منصبي كوزير إعلام وأخضع للسعودية.. قرداحي: سأقدم استقالتي ولكن لن أتراجع عن موقفي وتصريحاتي ضد السعودية.. قرداحي: أعترف أنني سببت توتر وتصريحاتي غير مقبولة.. قرداحي: أتمنى زيارة السعودية.. قرداحي: بدي كم مليون طال عمرك.."

وكان قد أثار قرداحي ردود فعل شعبية ورسمية غاضبة بعد إعادة نشر تصريحات تلفزيونية له قال فيها إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه "عدوان خارجي" تشنه السعودية والإمارات على اليمن.